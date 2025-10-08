أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه لقطاع غزة



وكالات

أعلنت إدارة أسطول الصمود، اليوم الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.

قالت إدارة أسطول الصمود، إن البحرية الإسرائيلية قامت للتو بمهاجمة واختطاف أسطول الحرية، مؤكدة انقطاع الاتصال مع الأسطول.

وقالت مصادر إعلامية، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الحرية على مسافة نحو 140 ميلا من قطاع غزة.

ووثقت مشاهد مصورة لحظة سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية خلال ساعات الفجر.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها أوقفت أسطولا آخر كان متجها نحو قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يتم نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي وأن جميع الركاب آمنون وبخير ومن المتوقع ترحيل الركاب على الفور.

من جهة أخرى، أعلن أسطول الصمود أنه لا يزال 6 من مشاركيها محتجزين من قبل إسرائيل بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية.

وأكدت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج ونشطاء آخرين من "أسطول الصمود" تأكيدهم أنهم تعرضوا للتعذيب في سجن إسرائيلي، وفقا لروسيا اليوم.