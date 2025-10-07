إعلان

للمشاركة في المفاوضات.. رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ

كتب : مصراوي

10:01 م 07/10/2025

محمد بن عبد الرحمن آل ثان

مصراوي

يتوجه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى شرم الشيخ الأربعاء لإجراء محادثات سلام، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية.

وكتب المتحدث باسم الحركة ماجد الأنصاري في منشور على موقع إكس، أن مشاركة رئيس الوزراء القطري "تأتي في مرحلة حرجة من المحادثات، وتؤكد عزم الوسطاء على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الكارثية في قطاع غزة".

وتأتي زيارة آل ثاني أيضًا بعد أيام قليلة من اعتذار مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتصل بالزعيم القطري خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتذار عن الغارة غير المسبوقة في سبتمبر، التي استهدفت فريق التفاوض لحماس في الدوحة.

وفي ذلك الوقت، كان آل ثاني متشائماً بشأن فرص السلام، حيث أعلن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن نتنياهو " قتل أي أمل "في إخراج الأسرى الإسرائيليين من غزة.

