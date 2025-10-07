وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، إنه بحث مع نظيره الهولندي، كاسبر فيلدكامب، قضية "مصر الوجودية" المتعلقة بمياه نهر النيل، في ظل الإجراءات الأحادية الإثيوبية المرفوضة.

وأوضح عبد العاطي، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فيلدكامب، أن هذه الإجراءات الأحادية التي سبق التحذير منها أدت إلى غرق العديد من أراضي طرح النهر في مصر بالإضافة إلى غرق العديد من الأراضي في السودان.

وأكد الوزير، أن ما حدث جاء نتيجة للسياسات الإثيوبية "غير المسؤولة وأحادية الأجانب" ما يؤكد رجاحة الموقف المصري بضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق وتنسيق كامل مع دولتي المصب (مصر والسودان) إزاء أي إجراءات تخص نهر النيل.

كما تطرقت المحادثات بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الهولندي، إلى معاهدة فيينا للمزايا والحصانات الدبلوماسية.

وأكد عبد العاطي، التزام كل الدول التي لديها سفارات أجنبية على أراضيها بتوفير كل الحماية والدعم لها.

وفي هذا الشأن، رحب عبد العاطي، بالحرص الذي عبر عنه وزير الخارجية الهولندي في هذا الإطار، والالتزام بتوفير كل الحماية للسفارات الموجودة على الأراضي الهولندية وبينها السفارة المصرية.