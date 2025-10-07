إعلان

صفارات الإنذار تدوي في إيلات بعد تسلل مسيّرة من اليمن

كتب : مصراوي

02:57 م 07/10/2025

صفارات الإنذار

وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل إثر الاشتباه بتسلل مسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن إطلاق صفارات الإنذار في إيلات إثر تسلل طائرة معادية والحادث قيد التحقيق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه مدينة إيلات.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد مقذوف أُطلِق من شمال قطاع غزة، في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان: "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع القطاع، تم رصد مقذوف أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويُرجّح أنه سقط في المنطقة".

صفارات الإنذار اليمن إيلات تسلل طائرة مسيرة

