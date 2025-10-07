الخارجية القطرية: تسليم حماس للأسرى يعني إنهاء الحرب

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده ملتزمة بالوصول إلى نهاية لحرب غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات.

وأعرب الأنصاري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، عن تقدير دولة قطر التزام الطرف الأمريكي بإنهاء الحرب على غزة، مضيفًا "ونعمل معهم للوصول إلى توافق بأن تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون مؤقتًا".

وذكر أن خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة، تقتضي أن تسليم الأسرى الإسرائيليين سينهي الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن كل الأطراف وافقت على خطة الرئيس الأمريكي "والعقبات الآن هي في التطبيق".

وأوضح الأنصاري، أن الوقت مبكر للتحدث عن أي بدائل في حال فشل خطة ترامب، قائلًا: "لا يمكن وضع أي تعبير متفائل أو متشائم لخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة".

وقال إنه من المبكر التحدث عن مستقبل مكتب حماس في الدوحة، لافتًا إلى أن وجود مكتب الحركة بالدوحة كان جزءا من أداة الوساطة التي قادتها قطر منذ عام 2006.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، على أن مستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن يكون بيد الفلسطينيين وحدهم.