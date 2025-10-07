الأونروا: عامان على حرب غزة استشهد فيها أكثر من 66 ألف شخص

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مر عامان على حرب غزة الطويلة التي استشهد فيها أكثر من 66 ألف شخص.

وأفادت الوكالة الأممية، بأن جميع سكان غزة تقريبًا نزحوا ونحو 80% من المباني دمرت أو تضررت وقتل أكثر من 370 موظفيها.

وأكدت الأونروا، أنه حان وقت رفع الحصار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية بتنسيق من منظمة الأمم المتحدة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم دعوات وقف القصف لليوم الثالث على التوالي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وأشار المكتب، إلى أنه منذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من 143 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع.