بـ عتلة حديد.. متظاهر يٌهاجم منزل وزير الخارجية النيوزيلندي



وكالات

قال المتحدث باسم وزير الخارجية النيوزيلندي، إنه تم توجيه اتهام لرجل بعد تحطيم نافذة بمنزل الوزير بواسطة عتلة، وتعليق ملاحظة على الباب الأمامي كتب عليها "مرحبا بك في أرض الواقع".

وأضاف المتحدث، أن الزجاج المهشم تناثر على كلب وزير الخارجية وينستون بيترز الذي كان نائما أسفل النافذة.

وتعرض بيترز لضغوط من جماعات الاحتجاج وأحزاب المعارضة في الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلن أن نيوزيلندا لن تحذو حذو أستراليا وبريطانيا وكندا في الاعتراف بدولة فلسطينية، ونُظمت احتجاجات خارج منزله في أوكلاند.

وقال بيترز في منشور على موقع إكس، إنه لم يكن في المنزل ولكن شريكته وضيفا كانا بالداخل.

وأضاف: "إنه تصرف جبان حقا عندما يكون لدينا متظاهرون ومدونون سياسيون ونواب يشجعون هذا السلوك على حد سواء، وينشرون عناوين منازل السياسيين على الإنترنت، ويتصرفون بجهل وتطرف كاملين، تكون هذه هي النتيجة".

وجاء في المنشور "يجب أن تشعر نيوزيلندا كلها بالقلق البالغ"، وفقا للغد.

وقال قائد منطقة أوكلاند سيتي بالشرطة صاني باتيل، إن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما، يُعتقد أنه المسؤول عن الأضرار سلم نفسه للشرطة الإثنين وسيمثل أمام محكمة في 10 أكتوبر.

وأضاف في بيان: "أعلم أن هذه الوقائع المستمرة تسببت في إثارة القلق وخيبة الأمل بين السكان تقر الشرطة بالحق في الاحتجاج القانوني، ولكننا لن نتغاضى عن أعمال الاحتجاج التي تلحق الضرر بالممتلكات".