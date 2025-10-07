جوجل تُشدد الرقابة على تطبيقات أندرويد.. ما السبب؟



وكالات

قالت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، إن جوجل ستشدد الإجراءات التي تتعلق بتحميل التطبيقات على أنظمة أندرويد.

وتشير تقارير إلى أن نظام أندرويد سيمنع بدءا من العام المقبل تثبيت التطبيقات الصادرة عن مطورين غير موثوقين، فيما ستشمل هذه السياسة متاجر التطبيقات الخارجية والمطورين المستقلين إلى جانب متجر Google Play.

وأوضحت جوجل، أن نظام التثبيت المحدث سيتضمن مرحلة تحقق إضافية، حيث سيخضع كل تطبيق جديد للفحص عبر خدمة Android Developer Verifier المدمجة.

وأضافت جوجل: "تقوم هذه الخدمة بالتحقق من هوية المطور، والكشف عن أي مشاكل في الحزمة التطبيقية، وتحديد مدى أمان تثبيت التطبيق. وإذا لم يكن هناك اتصال بالإنترنت، سيعتمد النظام على ذاكرة محلية للتطبيقات الموثوقة والشائعة، بينما قد يتطلب الأمر الاتصال بخوادم جوجل في بعض الحالات".

أما بالنسبة لمتاجر التطبيقات، فسيتم تقديم آلية "رمز التفويض المسبق"، وهي أداة تشفيرية للتحقق من هوية المطور دون الحاجة لاتصال إضافي بالشبكة.

ومن المقرر أن يأتي أول تحديث للنظام الجديد مع الإصدار Android 16 QPR2 لدعم هذه التغييرات، على أن تدخل سياسات التحقق حيز التنفيذ لاحقا.

كما ستطرح جوجل قواعد خاصة بالحسابات الطلابية والهواة، إذ سيُعفى هؤلاء المطورون من رسوم التسجيل، مع تقييد نطاق انتشار تطبيقاتهم.

وستتوفر لهم آلية تفويض التثبيت عبر معرفات الأجهزة الخاصة، مع إمكانية تحويل حسابهم إلى حساب كامل للوصول إلى جمهور أوسع.

وفي إطار حماية المستخدمين، ستشدد جوجل الرقابة على المطورين المخالفين، وستمنع تثبيت تطبيقاتهم غير الآمنة، وفقا لروسيا اليوم.