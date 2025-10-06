كتائب القسام تعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال بغزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، اليوم الاثنين، قصفها تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح طفيفة إثر إطلاق قذيفة هاون على جنود إسرائيليين في مدينة غزة.

وأضاف خلال أنه في حادث آخر رصدت قوات الجيش الإسرائيلي خلية أطلقت صاروخا مضادا للدبابات على آليات هندسية تابعة للفرقة 98، دون وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلًا عن وزارة الدفاع، أن عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 1150 من ضمنهم 1035 جنديًا.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية.

كما نقلت عن مؤسسة التأمين الوطني تأكيدها مقتل 978 إسرائيليًا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.