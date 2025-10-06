إعلان

وفد حماس يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار

كتب : مصراوي

06:57 م 06/10/2025

مطار شرم الشيخ

بي بي سي

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى مدينة شرم الشيخ، في إطار جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بوساطة مصرية وقطرية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وصرح مسؤولون فلسطينيون ومصريون لبي بي سي بأن الجلسات تركز على "تهيئة الظروف الميدانية" لتبادل محتمل، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.

ويعقد مسؤولون مصريون وقطريون اجتماعات مكوكية مع الطرفين لوضع آلية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

