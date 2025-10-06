وفد حماس يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار

بي بي سي

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى مدينة شرم الشيخ، في إطار جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بوساطة مصرية وقطرية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وصرح مسؤولون فلسطينيون ومصريون لبي بي سي بأن الجلسات تركز على "تهيئة الظروف الميدانية" لتبادل محتمل، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.

ويعقد مسؤولون مصريون وقطريون اجتماعات مكوكية مع الطرفين لوضع آلية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.