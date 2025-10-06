إعلان

قنبلة حارقة إسرائيلية تستهدف منطقة واقعة بين بلدتين في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

05:47 م 06/10/2025

طائرة مسيرة إسرائيلية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت - ( د ب أ )

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الاثنين، منطقة هورا الواقعة بين بلدتي ديرميماس وكفركلا في جنوب لبنان بقنبلة حارقة، وأسفرت عن اندلاع حريق في المنطقة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين سلسلة غارات استهدفت جرود بلدتي حربتا والهرمل في البقاع شرق لبنان.

ولقي شخصان حتفهما وجرح شخص آخر في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الاثنين لسيّارةٍ على طريق زبدين – النبطية في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة مسيرة إسرائيلية استهداف منطقة هورا في لبنان الطيران الحربي الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر