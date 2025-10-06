إعلان

أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من مليون فرد روسي منذ بداية الحرب

كتب : مصراوي

10:54 ص 06/10/2025

الجيش الأوكراني

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو مليون و116 ألفا و340 فردا، من بينهم 1090 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين إن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11235 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و23313 مركبة قتالية مدرعة، و33464 نظام مدفعية، و1516 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1223 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و67226 طائرة مسيرة، و3814 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63496 من المركبات وخزانات الوقود، و3971 من وحدات المعدات الخاصة.

الجيش الأوكراني فيسبوك القوات المسلحة الأوكرانية أنظمة الدفاع الجوي

