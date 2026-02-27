بسبب مخاطر أمنية..أمريكا تسمع لبعض موظفيها في إسرائيل بمغادرة تل أبيب

وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، تحديثًا لإرشادات السفر، سمحت فيه لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة بعثة الولايات المتحدة في إسرائيل، مشيرةً إلى وجود مخاطر أمنية.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء في ضوء الحوادث الأمنية الأخيرة وتقييم محدث للوضع.

وأضاف البيان، أن سفارة الولايات المتحدة في القدس قد تفرض قيودًا إضافية أو تمنع سفر الموظفين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم إلى بعض مناطق إسرائيل، والقدس القديمة، والضفة الغربية، أحيانًا دون إشعار مسبق.

ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليًا في إسرائيل إلى التفكير في مغادرة البلاد بينما تواصل شركات الطيران التجارية تشغيل رحلاتها.

وجاء إصدار تحديث إرشادات السفر بعد اختتام جولة مكثفة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق. ورفضت طهران مطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل وتفكيك المنشآت النووية الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعبئة غير مسبوقة للقوات في الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملات الطائرات والغواصات، محذرًا من إمكانية شن ضربة عسكرية فورية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس: "فكرة أننا سنخوض حربًا في الشرق الأوسط لسنوات دون نهاية في الأفق… مستحيلة الحدوث". وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة لتجنب تكرار أخطاء الماضي، وأيضًا لتجنب الإفراط في تفسير دروس الماضي. مجرد أن رئيسًا واحدًا أخطأ في صراع عسكري لا يعني أننا لا يمكننا الانخراط في صراع عسكري مرة أخرى. يجب أن نكون حذرين، وأعتقد أن الرئيس يتوخى الحذر".

وقال مسؤول أمريكي يوم الخميس بعد اختتام مفاوضات جنيف: "كانت المحادثات إيجابية. بعض التفاصيل أصبحت أوضح في الجولة الثانية، والخطة حاليًا لعقد جولة على المستوى الفني يوم الأربعاء المقبل في فيينا – بدون ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر وعباس عراقجي". وأضاف المسؤول أن الأمريكيين يواصلون العمل لإنتاج اتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الخميس: "تمكنا من تحقيق بعض الإنجازات الإيجابية بشأن العقوبات والقضايا النووية". وأضاف أن المناقشات التقنية على مستوى الخبراء ستبدأ في وقت مبكر من يوم الإثنين، وأن المفاوضات على اتفاق قد تستمر الأسبوع المقبل.

وتابع وزير خارجية إيران: "عقد الجولة التقنية يوم الإثنين يُظهر جدية الطرفين بشأن العملية الدبلوماسية. هناك وثائق يجب إعدادها قبل الجولة القادمة، وسيتم إجراء مشاورات، ثم ستُعقد الجولة الرابعة من المحادثات". ووصف الجولة التي اختتمت مساء الخميس بأنها "الأفضل والأكثر جدية"، مؤكدًا أنهم "اقتربوا جدًا من التفاهم بشأن بعض القضايا، بينما لا تزال هناك قضايا خلافية".

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يوسّط المحادثات غير المباشرة، يوم الخميس: "اختتمنا اليوم بعد إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. سنستأنف قريبًا بعد إجراء المشاورات. ستُعقد مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا. وأنا ممتن لجميع الأطراف المعنية – للمشاركين، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولسويسرا".