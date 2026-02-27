شهدت قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، حيث لقي الشاب محمد صبري رمضان مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات المارة بالقرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع الشاب محمد صبري رمضان إثر حادث قطار. وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء، حيث أكدت الفحوص الطبية وفاته متأثرًا بإصابته. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

شهادة الأهالي

أوضح عدد من أهالي القرية أن الشاب الراحل كان معروفًا بحسن الخلق والمشاركة الفعالة في الأعمال الخيرية، خصوصًا خلال شهر رمضان، حيث اعتاد التطوع يوميًا في تجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها على الأهالي.

وأكد الأهالي أن خبر وفاته شكل صدمة كبيرة لأسرته وأبناء القرية، مشددين على دعائهم له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدين أنه ترك أثرًا طيبًا بين سكان القرية بمساهماته الإنسانية.