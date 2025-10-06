إعلان

روسي: إسقاط 251 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

09:41 ص 06/10/2025

طائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


موسكو- (د ب أ)

أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 251 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم الإثنين: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 251 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت الوزارة أنه "تم تدمير62 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و40 فوق أراضي جمهورية القرم، و34 فوق مقاطعة كورسك، و30 فوق منطقة بيلجورود، و20 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق إقليم كراسنودار، و8 فوق كل مقاطعتي بريانسك وتولا، و5 فوق بحر آزوف، وأربع فوق مقاطعة ريازان، وطائرتين فوق كل من مقاطعات فلاديمير وإيفانوفو وكالوجا وتامبوف وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك ومنطقة موسكو".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة مسيرة مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل مستوى قياسيا جديدا
أطمئنكم على جيش مصر.. ماذا قال السيسي في كلمته باحتفال نصر أكتوبر 73؟