روسي: إسقاط 251 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل



موسكو- (د ب أ)

أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 251 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم الإثنين: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 251 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت الوزارة أنه "تم تدمير62 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و40 فوق أراضي جمهورية القرم، و34 فوق مقاطعة كورسك، و30 فوق منطقة بيلجورود، و20 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق إقليم كراسنودار، و8 فوق كل مقاطعتي بريانسك وتولا، و5 فوق بحر آزوف، وأربع فوق مقاطعة ريازان، وطائرتين فوق كل من مقاطعات فلاديمير وإيفانوفو وكالوجا وتامبوف وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك ومنطقة موسكو".