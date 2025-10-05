أردوغان يدعو النساء للمشاركة في "صرخة صامتة من أجل غزة"

وكالات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النساء في تركيا للمشاركة في فعالية "صرخة صامتة من أجل غزة" التي سينظمها الفرع النسائي لحزب العدالة والتنمية غدًا الاثنين.

وقال أردوغان في رسالته: "ندعو جميع النساء - ليس فقط نساء حزب العدالة والتنمية، بل جميع النساء - لحضور اجتماع نساءنا على ساحل أوسكودار يوم الاثنين، حيث سيشكلن سلسلة للتضامن مع غزة. وأعتقد أن هذه السلسلة التي ستشكلها النساء على طول الساحل ستضيف قوة خاصة لغزة".

وبحسب بيان لحزب العدالة والتنمية، وجّه الرئيس التركي، من خلال مقطع فيديو نشره الفرع النسائي في الحزب، دعوة إلى جميع النساء في تركيا للمشاركة في الفعالية التي ستقام انطلاقًا من ساحل أسكودار بإسطنبول، وبالتزامن في الولايات التركية الـ 81.