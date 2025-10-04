ماذا ستناقش إسرائيل وحماس في مفاوضات القاهرة؟

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي، السبت، إن من المتوقع أن تبدأ مفاوضات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا في القاهرة، لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب بغزة.

وأشار المصدر، إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيترأس الوفد المشارك في مفاوضات القاهرة، موضحا أن المرحلة الأولى ستتناول محادثات حول آلية الإفراج عن الأسرى، ثم مفاوضات جوهرية بشأن المراحل التالية من الاتفاق.

وأكد المصدر، أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستتمكن من مواصلة القتال في حال فشلت مفاوضات إنهاء الحرب. ووصف مسؤول كبير الوضع قائلا: "مقبلون على أسبوع دراماتيكي".

وأوضح المسؤول، أن المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون بدؤوا بوضع قائمة بأسماء السجناء الذين سيُفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من خطة ترامب، بينما تقوم فرق التفاوض بإعداد خرائط الانسحاب التي لا تزال محل خلاف مع حماس.

ويرجّح مسؤول سياسي، عود الأسرى الإسرائيليين من غزة خلال الأيام المقبلة، في ظل التطورات الدراماتيكية في مفاوضات خطة ترامب.

وفي ما يخص التنسيق مع الإدارة الأمريكية، قال: "كل شئ مُخطط له، ولا مفاجآت. تمت مناقشة كل شئ والاتفاق عليه مسبقا" خلال اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو يوم الجمعة.

وكشف المسؤول، أن مفاوضات القاهرة المرتقبة ستناقش التفاصيل الفنية، بما في ذلك "الوقت الذي سيستغرقه الإفراج عن الأسرى، والفترة الزمنية اللازمة للبحث عن جثث الأسرى وانتشالها من أماكنها، حيث ستنضم حماس إلى فرق البحث في فترة زمنية تحددها إسرائيل".

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن مدة الـ72 ساعة المخصصة للإفراج عن الأسرى ستبدأ من لحظة توصل الطرفين إلى اتفاق.