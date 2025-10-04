وكالات

قالت قناة "الجزيرة" نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع، السبت، إن المفاوضات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدأ في القاهرة يوم الاثنين المقبل.

وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن الوفد المفاوض لحماس يغادر العاصمة القطرية الدوحة غدا الأحد إلى القاهرة تمهيدا لمشاركته بالمفاوضات، فيما يتوجه الوفد القطري إلى القاهرة يوم الاثنين مع بدء المفاوضات الخاصة بتطبيق خطة ترامب.

وكشف مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا صباح اليوم مع نظرائهم المصريين لمناقشة المفاوضات بشأن تنفيذ مراحل الاتفاق، بما في ذلك الجدول الزمني ونطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة وقوائم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذي من المقرر الإفراج عنهم.

وأشار المسؤول، إلى أنه من المتوقع أن يسافر وفد إسرائيلي إلى القاهرة خلال أيام لبدء المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف ومستشاره السابق جاريد كوشنر سيتوجهان إلى مصر اليوم، للمشاركة غدا في المفاوضات بشأن الانتهاء من تفاصيل إطلاق سراح الأسرى ومناقشة إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إنها مستعدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، غير أنها طلبت إجراء مباحثات فنية بشأن أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي ومفاوضات سياسية لتسوية باقي البنود.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن نتنياهو فوجئ برد الرئيس الأمريكي.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو اعتبر رد حماس، قبل إعلان ترامب، رفضا للخطة خلال المشاورات التي أجراها مساء الجمعة. في حين رأى فريق المفاوضات الإسرائيلي رد حماس، رد فعل إيجابيا يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق.