حزب الله: هناك محاولات لخلق فتنة بيننا وبين الجيش اللبناني

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، السبت، إن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة عمل كبير له معنى على مستوى الحاضر والمستقبل.

وأكد قاسم، أن لبنان في قلب العاصفة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا بكل الإمكانيات، مشددا على أن إسرائيل لن تستطيع أن تحقق أهدافها في لبنان رغم الدعم الأمريكي.

وأوضح قاسم، أن إسرائيل تحاول أن تحقق أهدافها في لبنان سياسيا بعد أن فشلت في تحقيقها بالحرب، لافتا إلى أن هناك محاولات لخلق فتنة بين حزب الله وبين الجيش اللبناني تحت شعار حصرية السلاح وقيادة الجيش تصرفت بحكمة.

وأشار قاسم، إلى أن كل شيء قابل للتفاهم والتعاون بين الجيش اللبناني والمقاومة، مضيفا "ماذا فعلتم لاستعادة سيادة لبنان وأنتم مقصرون".

وشدد الأمين العام لحزب الله، على أن طريق الاستسلام هو طريق للإبادة السياسية والاجتماعية والبشرية وهذا ما لا يمكن أن يعطيه الحزب لإسرائيل وأمريكا، مؤكدا على ضرورة الوحدة لمواجهة إسرائيل واستعادة سيادة لبنان.

وأضاف قاسم: "إعادة الإعمار هو طريق النهوض والاستقرار في لبنان"، مشيرا إلى أنه "لا يصح أن يكون قانون الانتخابات في لبنان لأطراف معينة على حساب أخرى ونحن شركاء في الوطن".