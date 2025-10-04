أردوغان: نرحب برد حماس على خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يظهر استعداد الحركة للسلام.

وقال أردوغان، في تصريحات اليوم السبت، إنه يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في غزة ممكن إذا تحملت جميع الأطراف مسؤولياتها.

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة لوقف الإبادة الجماعية، مضيفًا "وقدراتنا في حالة تأهب لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين، بما فيها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة (الأحياء والجثث).

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".

وفي وقتٍ سابق، انضمت تركيا إلى مصر وقطر في محادثات وساطة مع وفد حركة حماس، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، يوم الثلاثاء الماضي.





