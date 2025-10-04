وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ التوصل إلى اتفاق شامل يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بات قريبًا جدًا، داعيًا حركة حماس إلى تنفيذ التزاماتها "من دون أي تأخير".

وأضاف ماكرون في تدوينة له باللغة العبرية على منصة "إكس" تويتر سابقًا: "لدينا الآن فرصة حقيقية للتقدم بخطوة حاسمة نحو السلام، على حماس أن تترجم التزاماتها إلى أفعال على الفور".

وأكد الرئيس الفرنسي أنّ فرنسا ستشارك بشكل كامل في هذا المسار السياسي والإنساني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها داخل الأمم المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين وجميع شركائها الدوليين.

שחרור כל החטופים והפסקת האש בעזה מצויים בהישג יד!



על חמאס להוציא מן הכוח אל הפועל את התחייבויותיו ללא דיחוי.



יש לנו כעת הזדמנות ממשית להתקדם בצעד החלטי לעבר השלום.



צרפת תיטול חלק מלא במהלך זה, בהמשך למאמצים שהיא מפעילה באו"ם… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2025

واختتم ماكرون تصريحه بتوجيه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه على التزامهم ودعمهم لجهود إحلال السلام، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي في هذه المرحلة الدقيقة.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".