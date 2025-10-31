إعلان

ترامب: رحلتنا في آسيا كانت جيدة وحصلنا على نحو 3 تريليون دولار

كتب : مصراوي

08:47 م 31/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: رحلتنا في آسيا كانت جيدة وحصلنا على نحو 3 تريليون دولار

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جولته الآسيوية كانت جيدة، حيث تمكن من الحصول على نحو 3 تريليون دولار.

وأضاف ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن الصين تعمل جاهدة على مسألة مكافحة تهريب مخدر الفنتانيل، مشيرا إلى أن أمريكا خفضت 10% من الرسوم الجمركية على الصين، معلقًا:"وسأكون سعيدا بإلغاء 10% إضافية حينما نرى تقدما بشأن مواجهة الفنتانيل".

ونفى الرئيس الأمريكي اتخاذه قرارًا بضرب أهداف في فنزويلا، قائلاً:"ليس صحيحا أنني اتخذت قرارا بشأن ضرب أهداف في فنزويلا".

وأكد ترامب، أن أمريكا سنقوم بتجارب للأسلحة النووية، وإذا كانت دول أخرى تفعل ذلك فسنقوم بذلك أيضا.

وتابع ترامب: "علاقتي جيدة جدا مع رئيس الوزراء الكندي وهم اعتذروا عن إساءتهم لنا".

وفي سياق منفصل، علق ترمب على الإغلاق الحكومي في أمريكا، قائلاً: "لا أعرف ما الذي يفعله الديمقراطيون ومستعد للقائهم وعليهم إعادة فتح البلاد"،

وقال الرئيس الأمريكي "إنه تبين أن برنامج أوباما كير نظام صحي كارثي ولا بد من تغييره".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب إن جولته الآسيوية الصين تعمل على مكافحة تهريب مخدر الفنتانيل حصلنا من آسيا على نحو 3 تريليون دولار

