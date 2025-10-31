ترامب: رحلتنا في آسيا كانت جيدة وحصلنا على نحو 3 تريليون دولار

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جولته الآسيوية كانت جيدة، حيث تمكن من الحصول على نحو 3 تريليون دولار.

وأضاف ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن الصين تعمل جاهدة على مسألة مكافحة تهريب مخدر الفنتانيل، مشيرا إلى أن أمريكا خفضت 10% من الرسوم الجمركية على الصين، معلقًا:"وسأكون سعيدا بإلغاء 10% إضافية حينما نرى تقدما بشأن مواجهة الفنتانيل".

ونفى الرئيس الأمريكي اتخاذه قرارًا بضرب أهداف في فنزويلا، قائلاً:"ليس صحيحا أنني اتخذت قرارا بشأن ضرب أهداف في فنزويلا".

وأكد ترامب، أن أمريكا سنقوم بتجارب للأسلحة النووية، وإذا كانت دول أخرى تفعل ذلك فسنقوم بذلك أيضا.

وتابع ترامب: "علاقتي جيدة جدا مع رئيس الوزراء الكندي وهم اعتذروا عن إساءتهم لنا".

وفي سياق منفصل، علق ترمب على الإغلاق الحكومي في أمريكا، قائلاً: "لا أعرف ما الذي يفعله الديمقراطيون ومستعد للقائهم وعليهم إعادة فتح البلاد"،

وقال الرئيس الأمريكي "إنه تبين أن برنامج أوباما كير نظام صحي كارثي ولا بد من تغييره".