روسيا تفرض عقوبات انتقامية على الاتحاد الأوروبي

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات انتقامية على الاتحاد الأوروبي، ردا على حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، إنها وسعت قائمة العقوبات ضد المسؤولين الأوروبيين، وفرضت حظرا على دخول ممثلي عدد من المؤسسات الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي الذين يقدمون الدعم لأوكرانيا.

وأوضحت أن حظر دخول ينطبق على موظفي وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الحكومية والتجارية المسؤولة عن تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، والمشاركة في تنظيم توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى أوكرانيا.