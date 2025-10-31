إعلان

روسيا تفرض عقوبات انتقامية على الاتحاد الأوروبي

كتب : مصراوي

06:18 م 31/10/2025

روسيا والإتحاد الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات انتقامية على الاتحاد الأوروبي، ردا على حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، إنها وسعت قائمة العقوبات ضد المسؤولين الأوروبيين، وفرضت حظرا على دخول ممثلي عدد من المؤسسات الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي الذين يقدمون الدعم لأوكرانيا.

وأوضحت أن حظر دخول ينطبق على موظفي وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الحكومية والتجارية المسؤولة عن تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، والمشاركة في تنظيم توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى أوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا تفرض عقوبات انتقامية عقوبات انتقامية على الاتحاد الأوروبي روسيا تفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الروسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. الداخلية تنشر خريطة التحويلات المرورية والطرق البديلة بمحيط المتحف الكبير