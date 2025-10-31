إعلان

بن غفير ينشر فيديو يظهر أسرى فلسطينيين مقيدين وممددين على الأرض

كتب : مصراوي

05:57 م 31/10/2025

إيتمار بن غفير

وكالات

نشر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو عبر تيليجرام اليوم الجمعة، لسجناء فلسطينيين ممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ويشير إليهم ويدعو إلى إعدامهم.

وقال بن غفير في المقطع: "إن هؤلاء الرجال من الجناح العسكري لحماس أنظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى، لكن لا يزال هناك ما يجب فعله إعدام الإرهابيين".

إيتمار بن غفير إسرائيل غزة سجناء فلسطينيين

