بن غفير ينشر فيديو يظهر أسرى فلسطينيين مقيدين وممددين على الأرض

وكالات

نشر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو عبر تيليجرام اليوم الجمعة، لسجناء فلسطينيين ممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ويشير إليهم ويدعو إلى إعدامهم.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فوق أجساد أسرى مكبلين: هكذا نعاملهم بقي أن نقر قانون إعدامهم pic.twitter.com/xrYFkksqoF — صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) October 31, 2025

وقال بن غفير في المقطع: "إن هؤلاء الرجال من الجناح العسكري لحماس أنظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى، لكن لا يزال هناك ما يجب فعله إعدام الإرهابيين".