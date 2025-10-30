وكالات

أعربت ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، دوروثي كاميل شيا، عن قلق بلادها البالغة إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، داعية الأطراف المتحاربة إلى ضبط النفس وحماية المدنيين.

وقالت ممثلة أمريكا في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، إن لا حل عسكرياً للنزاع في السودان، مؤكداً أن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.

وشددت ممثلة الولايات المتحدة، على ضرورة استئناف المسار السياسي للوصول إلى تسوية شاملة بقيادة مدنية.

وأدانت العنف الفظيع في الفاشر والدعم السريع والميليشيات التابعة له ترتكب إبادة جماعية هناك، مؤكدة أن ميليشيات الدعم السريع تستهدف المدنيين وهم يحاولون الفرار من النزاع.