وكالات

أعربت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة كريستينا لاسن، عن صدمتها إزاء ما وصفته بـ"مستوى العنف الهمجي" الذي تمارسه قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية، مؤكدة أن التقارير الواردة من الميدان تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وعمليات إعدام ميدانية بحق المدنيين.

وقالت المندوبة خلال جلسة لمجلس الأمن إن قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب هذه الانتهاكات وتفلت من المساءلة.

وشددت كريستينا لاسن، على ضرورة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

وأضافت أن المجتمع الدولي بحاجة إلى جهود حقيقية ومنسقة لوضع حد للنزاع في السودان، داعية إلى توحيد مسارات الوساطة الحالية بهدف التوصل إلى مرحلة انتقالية بقيادة مدنية تضع البلاد على طريق السلام والاستقرار.