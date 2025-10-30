إعلان

مندوبة الدنمارك بالأمم المتحدة: مستوى العنف في الفاشر صادم ويجب وضع حد للدعم السريع

كتب : مصراوي

07:49 م 30/10/2025

مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة كريستينا لاسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعربت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة كريستينا لاسن، عن صدمتها إزاء ما وصفته بـ"مستوى العنف الهمجي" الذي تمارسه قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية، مؤكدة أن التقارير الواردة من الميدان تشير إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وعمليات إعدام ميدانية بحق المدنيين.

وقالت المندوبة خلال جلسة لمجلس الأمن إن قوات الدعم السريع تواصل ارتكاب هذه الانتهاكات وتفلت من المساءلة.

وشددت كريستينا لاسن، على ضرورة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

وأضافت أن المجتمع الدولي بحاجة إلى جهود حقيقية ومنسقة لوضع حد للنزاع في السودان، داعية إلى توحيد مسارات الوساطة الحالية بهدف التوصل إلى مرحلة انتقالية بقيادة مدنية تضع البلاد على طريق السلام والاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة كريستينا لاسن قوات الدعم السريع مدينة الفاشر السودانية جرائم قوات الدعم السريع السودان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟