الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكب فظائع في الفاشر السودانية

وكالات

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إن الأوضاع بمدينة الفاشر السودانية فوضوية ولا تساعد على حصر القتلى المدنيين.

وأوضحت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام: "أنه تم توثيق انتهاكات جمة ضد المدنيين، ولا يوجد أحد آمنا في الفاشر وما من ممر آمن للمدنيين"، مؤكدة أنه وردت تقارير عن ارتكاب الدعم السريع فظائع واسعة في بارا بشمال كردفان بعد السيطرة عليها.

وأضافت: "أنه قتل ما لا يقل عن 500 مدني خلال الأيام الماضية في بارا بما في ذلك إعدام خمسة متطوعين من الهلال الأحمر".

ودعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، جميع الأطراف ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الانتهاكات والفظائع بالفاشر.

وأشارت إلى أن الآلية الرباعية تعمل على إعداد حوار سوداني برعاية الاتحاد الإفريقي يمهد الطريق لعملية سياسية يقودها السودانيون، مشددة على ضرورة التنسيق بين شركاء السودان الدوليين من أجل تعظيم الجهود الجماعية لإنهاء الحرب.

وأكدت أنه صدر تقارير وتحذيرات بشأن كارثة الفاشر، ولم يتخذ مجلس الأمن إجراءات حاسمة لمنع تدهور الحالة حتى الآن.