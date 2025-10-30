إعلان

ابنة زوجة ماكرون تشعل الجدل حول ادّعاءات بأن والدتها "رجل" مع محاكمة متهمين

كتب : مصراوي

06:31 م 30/10/2025

ابنة زوجة ماكرون تشعل الجدل حول ادّعاءات بأن والدت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أثارت تصريحات تيفين أوزيير، ابنة السيدة الأولى في فرنسا بريجيت ماكرون، موجة جديدة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الواجهة الشائعات القديمة التي تزعم أن والدتها "وُلدت ذكرا وليس أنثى".

وخلال جلسة عقدت في محكمة باريس، أمس الأول الثلاثاء، قالت أوزيير إن والدتها تعاني حالياً من قلق نفسي شديد نتيجة هذه المزاعم الكاذبة، مؤكدة أن حضورها للإدلاء بشهادتها أمر ضروري في القضية التي يُحاكم فيها عشرة أشخاص بتهمة "التنمر الإلكتروني" على السيدة الأولى، البالغة 72 عاما، إثر نشرهم تعليقات وصفتها النيابة بأنها "خبيثة ومهينة".

وأوضحت أوزيير، صاحبة الـ 41 عاما، أن والدتها تتعرض باستمرار لتحرش إلكتروني لا ينقطع؛ حيث قالت: "لا يمر أسبوع من دون أن تُثار هذه الادعاءات مجددا، سواء في حياتها الشخصية أو المهنية".

وأضافت أن والدتها أصبحت تحسب حسابا لكل ما ترتديه أو تفعله خوفا من استغلال أي تفصيل ضدها على الإنترنت.

وأكدت أوزيير، أن التنمر الإلكتروني ترك أثرا واضحاًعلى صحة بريجيت النفسية، مشيرة إلى أن هذا التدهور موثق بتقارير طبية، قائلة: "ما زالت تقرأ بعض التغريدات التي تُعرض عليها، لكنها لم تعد ترغب في ذلك بسبب الأذى النفسي الذي تسببه".

وأضافت تيفين، وهي الابنة الصغرى لبريجيت من زوجها الأول أندريه لويس أوزيير، أن هذه المزاعم لم تقتصر على والدتها فقط بل طالت الأسرة بأكملها، مضيفة: "والدتي محطمة لأن أحفادها يسمعون هذه الأكاذيب ولا يعرفون كيف يوقفونها".

وتعود القضية إلى دعوى قانونية تقدمت بها محامية السيدة الأولى في أغسطس 2024، تتهم فيها عددا من الأشخاص بممارسة التنمر الإلكتروني ضدها، ما أدى إلى عمليات اعتقال في فبراير ومارس 2025.

وذكر المدعي العام الفرنسي، أن التحقيقات الأولية كشفت عن منشورات تضمنت مزاعم حول جنس بريجيت ماكرون وميولها الجنسية، إضافة إلى وصف علاقتها بزوجها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تكبره بـ24 عاما بأنها "اعتداء على قاصر".

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة يومين، على أن يصدر الحكم في وقت لاحق، إذ قد يواجه المتهمون عقوبة بالسجن تصل إلى عامين حال تمت إدانتهم.

وتأتي هذه القضية بعد قرابة ثلاثة أشهر من رفع الرئيس الفرنسي وزوجته دعوى تشهير في ولاية ديلاوير الأمريكية ضد مقدمة البودكاست اليمينية كانديس أوينز، إثر مزاعمها بأن "بريجيت ماكرون ربما تكون رجلا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصريحات تيفين أوزيير فرنسا بريجيت ماكرون ماكرون محكمة باريس التنمر الإلكتروني زوجة الرئيس الفرنسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟