(د ب أ)

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الخميس، إن فقدان الرعاية الطبية يهدد حياة الأمهات في اليمن.

وأعلن الصندوق الأممي في حسابه على منصة إكس أن "اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات للأمهات في المنطقة؛ إذ تحدث حالات ولادة هائلة دون رعاية طبية ضرورية، وقد تُشكّل خطرًا على حياة الأمهات والمواليد الجدد".

وأضاف أن "المساعدات النقدية والقسائم التي يُقدّمها صندوق الأمم المتحدة للسكان تساعد النساء في الحصول على رعاية الأمومة والولادة الآمنة عند الحاجة".

وأشار إلى أنه" من خلال دعم المانحين يعمل الصندوق على جعل قبول الرعاية وإمكانية الوصول إليها وتوافرها وجودتها، حقيقة واقعية ".

ونبه إلى أن" الرسوم الطبية وتكاليف النقل والمسافة حواجز لا يمكن التغلب عليها، فيما لا تزال نصف المراكز الصحية باليمن معطلة".

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية والصحية، جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين.