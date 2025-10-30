أردوغان: على تركيا وألمانيا التركيز على المشروعات الدفاعية المشتركة

وكالات



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية مواجهة تهديدات المنظمات الإرهابية التي تشكل خطرا على أنقرة وألمانيا على حد سواء.



وقال أردوغان خلال اجتماعها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس في أنقرة، إن تركيا وألمانيا لديهما إمكانات كبيرة في الصناعات الدفاعية ويجب علينا التركيز على المشاريع المشتركة.



وشدد أردوغان أن أنقرة تعمل في الوقت الحالي على الانضمام للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن تركيا ليست دولة صغير ولديها معايير تجعلها تنفتح على أوروبا وعلى العالم.

وعن القضية الفلسطينية، قال الرئيس التركي: "إن لا أتفق مع المستشار الألماني فهناك 60 ألف قتيل في غزة وإسرائيل هي التي تملك كل أنواع الأسلحة وليس حماس".



وأشار أردوغان إلى أنه على تواصل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأنها ملتزمة باتفاق السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بغزة حتى اللحظة.



وأشاد الرئيس التركي بقرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، مؤكدًا أن أنقرة تدعم بشدة وحدة الأراضي السورية.