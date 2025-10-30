بعد إعلان ترامب.. روسيا تحذّر من عدم الالتزام بوقف التجارب النووية

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا قبل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلنية بخططها لاستئناف التجارب النووية.

وحذّر بيسكوف، من أنه إذا تخلت أي دولة عن الالتزام بوقف التجارب النووية فإن روسيا ستتصرف وفقا لذلك، مشيرا إلى أن اختبار صاروخ بوريفيستنيك ليس تجربة نووية بأي حال من الأحوال.

في الوقت نفسه، أكد بيسكوف أن موسكو لا ترى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التوازن الاستراتيجي وصل إلى طريق مسدود.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية فورا.

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقتٍ سابقٍ، إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال"، قبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية: "بسبب عمليات الاختبار التي تجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل"، مضيفا: "أن الاختبارات النووية ستستأنف فورا".