سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

شن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "تسجل في هذه الأثناء غارات معادية على المحمودية والجرمق قرب بلدة العيشية".

وأفادت قناة "الجديد"المحلية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ قرابة العاشرة من صباح اليوم عدواناً جوياً، حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفاً منطقتي الجرمق والمحمودية عند الأطراف الشرقية لسهل الميدنة كفررمان".

وألقت الطائرات المُغيرة عدداً من صواريخ جو -أرض، أحدث انفجارها دوياً هائلاً في المنطقة، طبقا للقناة.

وكانت القوات الإسرائيلية قتلت موظفا خلال نومه بعد دخولها مبنى بلدية بليدا في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.