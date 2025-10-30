إعلان

نبيل فهمي: واشنطن سعت لإيجاد بديل لمصر والقاهرة أجبرتها على التراجع

كتب : مصراوي

11:25 ص 30/10/2025

وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي

وكالات

أكد وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي، أن الإدارة الأمريكية حاولت إيجاد بديل لمصر على الساحة الإقليمية، لكنها تراجعت بعد التحرك الحاسم من القاهرة.

وأوضح فهمي خلال لقاء في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزن مصر وقيمتها الدولية يتحددان وفق تحركاتها وقدرتها على التأثير في المنطقة، مشددا على دعمه للحراك المصري الأخير.

في الوقت نفسه، نبّه فهمي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستويين السياسي والدبلوماسي.

ونوّه فهمي، إلى أن مصر كانت أول دولة تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل، كما أنها الأكثر خبرة في التعامل معها، لافتا إلى أن ما عرضته القاهرة من صور العزة والقوة كانتا أقوى من أي خطاب أو حملة سياسية في الشرق أو الغرب.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، ان إسرائيل قدمت نفسها على أنها "دولة ضعيفة وسط غابة"، رغم سجلها الدموي الذي تخطى 56 ألف شهيد في غزة، مشددا على أن الاتفاق الإطاري في القطاع فرض التوازن على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وقال فهمي، إن صورة تضررت بشكل كبير نتيجة الممارسات الإسرائيلية، مؤكدا أن هناك نغيرات واضحة في الداخل الأمريكي تجاه دعم تل أبيب في أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة.

الدكتور نبيل فهمي واشنطن الإدارة الأمريكية برنامج يحدث في مصر

