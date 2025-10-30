أوكرانيا تٌعلن إغلاق سفارتها في كوبا.. ما السبب؟



وكالات

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، قرار إغلاق سفارة بلاده في هافانا عام 2025 وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كوبا.

ونقلت الوزارة عن سيبيغا قوله عبر قناتها على "تليجرام": "قررنا هذا العام إغلاق سفارتنا في هافانا وخفض مستوى علاقاتنا الدبلوماسية".

وأشار إلى أن أوكرانيا صوّتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضرورة رفع الحصار الأمريكي عن كوبا.

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها مفاجئة، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين كوبا وروسيا.

ووصف السفير الروسي لدى كوبا، فيكتور كورونيلي، في تصريح سابق، امتناع أوكرانيا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن ضرورة رفع الحصار التجاري والاقتصادي والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة على الجزيرة لأكثر من 60 عاما بأنه أمر مشين.

وأشار إلى أن نظام كييف نسي كيف عامل الكوبيون الأطفال الأوكرانيين المتضررين من حادث محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية دون أي مقابل في التسعينيات، وفقا لروسيا اليوم.