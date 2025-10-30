مقابل 350 مليار دولار.. ترامب يسمح لكوريا الجنوبية ببناء غواصة نووية



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه منح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، وذلك في تعليقات له خلال جولته الآسيوية.

وقال ترامب الذي التقى مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج وغيره من قادة المنطقة خلال زيارته، إن سول وافقت على شراء كميات هائلة من النفط والغاز الأميركيين، مضيفا أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليار دولار مقابل تخفيض للرسوم.

وأوضح أن استثمارات شركات كوريا الجنوبية في أمريكا ستتجاوز 600 مليار دولار، مؤكداً على أن التحالف العسكري الأمريكي مع كوريا الجنوبية أقوى من أي وقت مضى.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "أعطيتهم الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، بدلا من الغواصات القديمة التي يمتلكونها الآن وتعمل بالديزل والأقل تطورا بكثير".

أتى ذلك بعدما وضع ترامب ولي اللمسات النهائية على تفاصيل اتفاق تجاري في قمة في كوريا الجنوبية الأربعاء، حيث سعى لي إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة لإعادة معالجة الوقود النووي لتشغيل الغواصات التي يمكنها تعقب السفن الكورية الشمالية والصينية لفترات أطول.

يذكر أنه يحظر على سول إعادة معالجة الوقود النووي دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين.

وكان الحليفان أبرما اتفاقاً في أواخر يوليو، تتجنب بموجبه سيول أسوأ الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها من خلال الموافقة على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وهذه هي أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة منذ توليه منصبه في يناير 2025، وفقا للعربية.