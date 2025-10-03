إعلان

حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب

كتب : مصراوي

10:35 م 03/10/2025

حركة حماس

وكالات

قال مصدر مطلع لقناة الجزيرة، اليوم الجمعة، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكان أمهل ترامب، الجمعة، حركة حماس حتى العاشرة، مساء الأحد المقبل، بتوقيت جرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب مع إسرائيل في غزة، ولتردّ على مقترحه الذي يحظى بدعم إسرائيل.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، اليوم، "إنه إذا لم يتم إبرام اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، ستفتح كل أبواب الجحيم على حماس، كما لم يرَ أحد من قبل.

وفي وقت سابق، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال، أن الحركة استلمت مساء الاثنين الماضي الخطة المنسوبة للرئيس الأمريكي.

وقال نزال في تصريحات لقناة الجزيرة الخميس، إن الخطة الأمريكية عليها ملاحظات وسنعلن موقفنا منها قريبًا، مؤكداً أنه من حق الحركة بوصفها ممثلاً للمقاومة الحق في ملاحظاتهم بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن منطلق نقاشهم لخطة ترامب هو وقف الحرب والمجازر، مشدداً على أن النهاية لا يمكن أن تكون التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني أو استمرار الإبادة الجماعية.

