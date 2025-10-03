البيت الأبيض: على حماس قبول خطة ترامب أو مواجهة عواقب مأساوية

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب قلق إزاء العمليات "الوحشية" التي حدثت في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، معتبرة أن ترامب ورث الفوضى في الشرق الأوسط من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وحذرت ليفيت، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه إذا لم تقبل حماس خطة ترامب فستكون "التداعيات وخيمة ومأساوية" و"سيحظى نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بكامل الدعم لإتمام المهمة".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه على حماس قبول مقترح الرئيس ترامب للانتقال إلى السلام والازدهار في المنطقة، وفق تعبيرها.

ومن جانبه، حدد ترامب، اليوم في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، المهلة المتبقية لدى حماس لقبول خطته بشأن إنهاء حرب غزة، قائلًا: "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقّعت كل الدول المعنية على هذا الاتفاق".

وحذر ترامب حماس من عدم التوصل إلى اتفاق، قائلا: "أذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأخير، ستندلع ضد حماس حرب جحيمية لا مثيل لها في التاريخ، وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط، بطريقة أو بأخرى".

وأعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.