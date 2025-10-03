مكسيكو سيتي (د ب أ)

اشتبك متظاهرون مع رجال شرطة في أعقاب مسيرة تم تنظيمها أمس الخميس لإحياء ذكرى مذبحة عام 1968 التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين في حي تلاتيلولكو في مكسيكو سيتي، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة ما يربو على 100 شخص.

ووفقًا لبيانات رسمية أصيب 123 شخصا أثناء أعمال الشغب في المركز التاريخي للعاصمة المكسيكية أمس الخميس. وتعرض ثلاثة من رجال الشرطة الـ 94 الذين أصيبوا لإصابات بالغة.

وقالت الشرطة المكسيكية إن حوالي 350 شخصا شاركوا في أعمال الشغب أمس الخميس. وتم نشر حوالي 1500 رجل شرطة.

وألقى متظاهرون ملثمون مواد حارقة على رجال الشرطة وهاجموهم بالمطارق والحجارة وحطموا واجهات المحلات ونهبوا المتاجر.

وأفادت صحيفة ريفورما، بإصابة 40 شخصًا على الأقل في أعمال الشغب، من بينهم 22 رجل شرطة ولم يتم الكشف عن أي عدد رسمي للخسائر البشرية في بادئ الأمر.

وكان حوالي عشرة آلاف شخص قد نظموا مسيرات سلمية في وقت سابق، في نصب تذكاري لمذبحة تلاتيلولكو. ولا يعرف عدد القتلى عندما قمعت القوات الحكومية مسيرة سلمية شارك فيها الآلاف في عام 1968 .

وبحسب منظمات حقوقية، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم في المسيرة عام 1968. ورغم ذلك، وصلت حصيلة القتلى الرسمية إلى 37 قتيلا.

ووقعت المذبحة قبل أيام من دولة الألعاب الأولمبية لعام 1968 في مكسيكو سيتي.