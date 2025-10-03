وكالات

أفادت وكالات رويترز، بأن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، سيسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء يوم 6 أكتوبر 2025، للقاء رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في 7 أكتوبر.

وأشارت رويترز إلى أن كل من كندا وأمريكا كانت أطلقت مشاورات الشهر الماضي، ستُسهم في التحضيرات للمراجعة المشتركة الأولى لاتفاقية الولايات المتحدة - كندا (CUSMA).

ووفقًا لتقرير رويترز، تركز زيارة عمل رئيس الوزراء الكندي على الأولويات المشتركة في علاقة اقتصادية وأمنية جديدة بين كندا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول حكومي كندي مطلع، إن كندا تعتزم التخلي عن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على المنتجات الأمريكية، لتتناسب مع الإعفاءات الجمركية الأمريكية للسلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، أن كندا ستطبق الإعفاء الذي منحته الولايات المتحدة للسلع الكندية في اتفاقية التجارة الحرة لعام 2020، على السلع الأمريكية المناظرة وهو سيحمي الغالبية العظمى من هذه السلع من الرسوم الجمركية العقابية.

وتحدث المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث العلني قبل إعلان القرار الرسمي المتوقع، بشأن الرسوم من جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.