بقيمة 4.7 مليار شيكل.. إسرائيل تقرر بناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة

كتب : مصراوي

11:03 م 29/10/2025

إسرائيل تقرر بناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن السلطات الإسرائيلية قررت بناء 14000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت القناة العبرية، إن وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة البناء والإسكان وقعت اتفاقية شاملة بقيمة 4.7 مليار شيكل لمضاعفة مساحة مدينة كرميئيل الواقعة في الجليل.

ووفقًا لقناة 12، من المتوقع أن تضيف هذه الاتفاقية الموقعة أكثر من 14.000 وحدة سكنية جديدة.

وزارة المالية الإسرائيلية بناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة إسرائيل

