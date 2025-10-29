بقيمة 4.7 مليار شيكل.. إسرائيل تقرر بناء 14 ألف وحدة استيطانية جديدة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن السلطات الإسرائيلية قررت بناء 14000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت القناة العبرية، إن وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة البناء والإسكان وقعت اتفاقية شاملة بقيمة 4.7 مليار شيكل لمضاعفة مساحة مدينة كرميئيل الواقعة في الجليل.

ووفقًا لقناة 12، من المتوقع أن تضيف هذه الاتفاقية الموقعة أكثر من 14.000 وحدة سكنية جديدة.