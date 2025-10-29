إعلان

خلال اجتماع في السعودية.. سوريا تعترف رسميا بدولة كوسوفو

كتب : مصراوي

08:18 م 29/10/2025

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان، الاعتراف بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة ذات سيادة.

وقالت الخارجية السورية، الأربعاء، إن اجتماعا ثلاثيا عُقد في العاصمة السعودية الرياض، بين سوريا والسعودية وكوسوفو، بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدان الثلاث بما في ذلك مسألة الاعتراف المتبادل.

وأوضحت الخارجية السورية، أن اعترافها بدولة كوسوفو يأتي في إطار إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة البلقان والعالم.

كذلك، أكدت أن قرار الاعتراف يأتي في إطار سياسة سورية تهدف إلى توسيع جسور التعاون والانفتاح مع دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة وعلاقة الصداقة بين الشعوب.

وعبّرت الخارجية السورية، عن تقديرها للمملكة العربية السعودية ودورها في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار، الذي أسهم في تهيئة الظروف لاتخاذ قرار الاعتراف بدولة كوسوفو.

وأعربت عن تطلعها إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو في أقرب وقت وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يحقق مصالح البلدين.

