الخارجية السودانية تطالب بمعاقبة الدول التي تساعد الدعم السريع

كتب : مصراوي

06:17 م 29/10/2025

السفير حسين الأمين الفاضل

وكالات

قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين الأمين الفاضل، إن قوات الدعم السريع تمنع وصول المساعدات للمدنيين في الفاشر، رغم قرار مجلس الأمن بفك الحصار.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن الدعم السريع استعانت بمرتزقة من جميع أنحاء العالم ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا.

وأكد أن انتهاكات الدعم السريع تشجع على انتشار الفوضى في المنطقة من قبل المنظمات والحركات، قائلا:"نطالب بتدابير عاجلة لإعلان المليشيا حركة إرهابية وبمعاقبة الدول التي تدعمها".

وزارة الخارجية السودانية السفير حسين الأمين الفاضل قوات الدعم السريع مجلس الأمن الفاشر السودان

