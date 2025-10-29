قطر: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، إن الدوحة تتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار في غزة أمس وهذا أمر متوقع وتعمل على التأكد من صمود الاتفاق.

وأكد بن عبد الرحمن، أن قطر تركز على ضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الوسطاء واجهوا الكثير من التحديات للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة والطريق لم يكن سهلا.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن الحرب بالغة التعقيد وكذلك الحل معقد ونسعى لخلق أفق سياسي للشعب الفلسطيني.

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن نقاطا رئيسية بينها إنهاء الحرب وعدم وجود أي احتلال وعدم ضم أي أراضي، موضحا أنه سيتعين على الإسرائيليين الانسحاب من غزة ويجب معالجة الأسباب الجذرية للحرب.

وفي سباق منفصل، أكد بن عبد الرحمن أن الهجوم على قطر مثل صدمة للعالم أجمع والمباني التي تم استهدافها كانت في منطقة سكنية تضم مدارس وسفارات، مضيفا "شعرنا بالخيانة لأننا كوسطاء تعرضنا للهجوم وهذا أمر لم يكن أحد يتخيله".

وشدد بن عبد الرحمن، على أن الهجوم على قطر أثبت للولايات المتحدة أنه تم اجتياز جميع الخطوط الحمراء في المنقطة.