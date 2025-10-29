إعلان

اليونيسف: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الصور والتقارير الواردة من الفاشر

كتب : مصراوي

05:43 م 29/10/2025

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، عن قلقه البالغ إزاء الصور والتقارير الواردة من الفاشر في دارفور بالسودان.

ودعت اليونيسف خلال بيان لها اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وتوفير وصول آمن للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للعائلات التي تسعى للجوء.

وأوضحت اليونيسف، أن هناك 130 ألف طفل في الفاشر يواجهون خطرا شديدا بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، لافتة إلى أن الأطفال محاصرون وسط قصف متواصل على المدينة.

وأكدت المنظمة العالمية، أن مواطني الفاشر يعانون نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الأمم المتحدة للطفولة الفاشر في دارفور بالسودان وقف إطلاق النار في السودان مواطني الفاشر يعانون نقص في الغذاء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس