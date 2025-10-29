اليونيسف: نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الصور والتقارير الواردة من الفاشر

وكالات

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، عن قلقه البالغ إزاء الصور والتقارير الواردة من الفاشر في دارفور بالسودان.

ودعت اليونيسف خلال بيان لها اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وتوفير وصول آمن للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للعائلات التي تسعى للجوء.

وأوضحت اليونيسف، أن هناك 130 ألف طفل في الفاشر يواجهون خطرا شديدا بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، لافتة إلى أن الأطفال محاصرون وسط قصف متواصل على المدينة.

وأكدت المنظمة العالمية، أن مواطني الفاشر يعانون نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.