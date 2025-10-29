وكالات-رويترز

استلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نسخة مقلدة من تاج تشيون ماتشونج الذهبي ومنحه وسام موجونجوا الأعظم، أعلى وسام ذهبي في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب عند استلامه الوسام: "أودُّ ارتداؤها الآن". وصرح مسؤول كوري جنوبي بأنه أول رئيس أمريكي ينال هذا التكريم.

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن البلاد رحبت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتاج ذهبي ومنحته "وسام موجونجهوا الكبير"، وهو أعلى وسام في البلاد.

وذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، إنه تقديرًا لدور ترامب باعتباره "صانع سلام" في شبه الجزيرة الكورية، فقد حصل على الوسام، الذي سمي على اسم الزهرة الوطنية لكوريا الجنوبية، وهي زهرة الكركديه الوردية المعروفة أيضًا باسم وردة شارون باللغة الإنجليزية.

وأفادت "رويترز"، بأن الرئيس الكوري الجنوبي يأمل في الحصول على تنازلات من نظيره الأمريكي في المفاوضات المطولة التي تهدف إلى خفض التعريفات الجمركية الأمريكية على كوريا الجنوبية.

ووصل ترامب إلى كوريا الجنوبية، اليوم، في المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية التي شملت أيضًا التوقف في ماليزيا واليابان، إذ من المتوقع إجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والرئيس الصيني شي جين بينج.

ورافقت طائرات حربية أمريكية وكورية جنوبية طائرة الرئاسة الأمريكية عند اقترابها، وعلى مدرج المطار استقبلت فرقة موسيقية عسكرية كورية جنوبية ترامب بترديد أغنية "YMCA" وأطلقت البنادق التحية العسكرية.