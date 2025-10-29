هل يدرس ترامب مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف؟



وكالات

قال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ماثيو ويتاكر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يدرس مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف.

وأضاف ويتاكر: "يواصل الرئيس ترامب دراسة ما إذا كانت صواريخ توماهوك ضرورية"، متابعا: "من الضروري تحديد ما إذا كانت هناك خيارات من دول أخرى لتوفير أسلحة بعيدة المدى".

وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه لا يعتزم تقديم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ذاتها تحتاج إلى تلك الصواريخ ولا تريد إحداث خلل في ترسانتها.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن رد روسيا على أي استهداف لأراضيها بصواريخ "توماهوك" سيكون مدويا، وفقا لروسيا اليوم.