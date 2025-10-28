إعلان

إسرائيل: الجثة التي أُعيدت أمس ليست لأسير جديد.. وحماس تتلاعب بالاتفاق

كتب : مصراوي

11:49 ص 28/10/2025

تسليم جثث أسرى إسرائيليين

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن نتائج فحص الجثة التي أعيدت الليلة الماضية تعود لمواطن إسرائيلي أُعيد سابقًا وليست رفات أسير جديد، وفق ما أفادت.

ومن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر لمناقشة ما وصفه بـ"خرق حماس للاتفاق".

وزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن استمرار حركة حماس في التلاعب وعدم تسليمها جثث الأسرى فورًا دليل على أنها لا تزال صامدة.

ومساء أمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصليب الأحمر الدولي استلم جثمان أحد الأسرى الجدد في شمال قطاع غزة وفي طريقه إلى القوات الإسرائيلية بالقطاع.

تسليم جثث الأسرى مواطن إسرائيلي رفات أسير بتسلئيل سموتريتش بنيامين نتنياهو

