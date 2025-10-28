ترامب: وافقت على أعلى ميزانية عسكرية.. وإذا خضنا حربا الآن سنفوز بها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وافق على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى التي تقدم لطائرات "إف 35"، مشيرًا إلى أنها ستصل هذا الأسبوع.

وتحدث ترامب، وسط الجنود الأمريكيين على متن حاملة طائرات في اليابان، عن القدرات العسكرية التي تتمتع بها بلاده، قائلًا إنه لا توجد دولة تملك المعدات العسكرية التي تملكها بلاده "ولا أحد يمكنه مواجهتنا"، وأن الولايات المتحدة تحظى بأعظم جيش في العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه وافق على أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة بأكثر من تريليون دولار، مضيفًا "لا يوجد في العالم أسطول ينافس أسطولنا وإن فعل بلد ذلك فنحن جاهزون لتدميره".

وتابع: "لدينا أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة ونجحنا في إعادة بناء الجيش"، مشيرًا إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" تضمن الحرية وتدافع عن السلام والاستقرار مع اليابان ودول المنطقة.

وأضاف ترامب: "إذا خضنا حربا الآن سنفوز بها"، مكررًا حديثه عن أنه استطاع وقف 8 حروب في 8 أشهر، بمعدل حرب كل شهر.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنجعل بناء السفن جزءا من اتفاقاتنا وسنعود إلى تصنيع الرقائق واستخدامها في السفن بالتعاون مع اليابان".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وقعا على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة.

وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان، وهي جزء من جولته الأوسع في آسيا، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الاستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات.