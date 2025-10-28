هجوم إسرائيلي على أحد المنازل المحاصرة في جنين بالضفة الغربية



وكالات

قصف سلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، طال محيط أحد المنازل المُحاصرة في منطقة وادي حسن في كفر قود غربي جنين بالضفة الغربية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو التابع له شنّ صباح اليوم غارة استهدف فيها عددا من الأشخاص في جنين.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجم سلاح الجو قبل قليل بتوجيه من الشاباك عددا من المخربين في منطقة شمال السامرة"، دون أن يقدم توضيحات أكثر عن العملية.

وذكرت وكالات إخبارية فلسطينية نقلا عن مصادر محلية: "أن الجيش الإسرائيلي يحتجز جثماني شهيدين في منطقة وادي حسن في كفر قود قضاء جنين بعد حصار منذ ساعات واشتباكات وقصف جوي".

وذكر موقع "واللا" العبري، أن الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة عملية في كفر قرية كود غرب مدينة جنين".

وأضاف الموقع المقرب من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية: "بعد أن تحصنت خلية مسلحين داخل مبنى لساعات ودارت اشتباكات بالأسلحة النارية مع قوات الجيش، تقرر تنفيذ غارة جوية على المكان".

وبحسب المصادر الفلسطينية، يحتجز الجيش الإسرائيلي جثتي مسلحين وزعم الموقع العبري أن الخلية المسلحة "كانت تنوي تنفيذ هجوم في وقت قريب جدا"، وفقا لروسيا اليوم.