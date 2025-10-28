ترامب ورئيسة وزراء اليابان يُوقعان وثيقة تأمين المعادن الاستراتيجية



وكالات

قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس دونالد ترمب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وقعا اليوم الثلاثاء على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة.

وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان، وهي جزء من جولته الأوسع في آسيا، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الاستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات.

وتعالج الصين أكثر من 90% من المعادن الاستراتيجية في العالم، وقد وسعت مؤخرا من القيود المفروضة على الصادرات، بما في ذلك عناصر جديدة على قائمة الرقابة على المنتجين الأجانب الذين يعتمدون على المواد الصينية.

وردا على هيمنة الصين على الإنتاج العالمي، خطط البيت الأبيض في البداية لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية.

لكن واشنطن وبكين توصلتا يوم الأحد إلى إطار عمل لاتفاق تجاري يمكن أن يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية الأمريكية المزمع فرضها وضوابط التصدير الصينية على المعادن الهامة.

في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة منجما واحدا عاملا للمعادن الاستراتيجية، وتتسابق لتأمين المعادن الحيوية للسيارات الكهربائية وأنظمة الدفاع والتصنيع المتقدم.

ويعتزم ترامب الاجتماع بنظيره الصيني شي جين بينج يوم الخميس، وفقا للغد.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن كلا البلدين سينظران في ترتيب تخزين تكميلي متبادل وسيتعاونان مع شركاء دوليين آخرين لضمان أمن سلسلة التوريد.

ونقلت صحيفة يابانية عن مصادر بالحكومة اليابانية قولها: "إن الاتفاقية التي يعتزم الزعيمان توقيعها خلال اجتماعهما في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية الاقتصادية بعد تحرك الصين في وقت سابق من أكتوبر لتشديد ضوابط التصدير على المعادن الاستراتيجية الضرورية لمجموعة واسعة من المنتجات من الهواتف الذكية إلى الطائرات المقاتلة".

وبدأ في طوكيو الثلاثاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي يناقش خلاله الزعيمان ملفات عدة تتناول خصوصا قضايا التجارة والدفاع.

وتصافح ترامب وتاكايشي عند مدخل قصر أكاساكا قبل أن يبدآ مباحثات من المقرّر أن تستغرق 45 دقيقة.

وفي مستهل الاجتماع شكرت تاكايتشي ضيفها على "صداقته الدائمة" مع رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي الذي كان عرّابها في السياسة، قبل أن تخاطب ترامب قائلة له: "لقد أثَّرتَ فيّ واستلهمتُ الكثير منك".

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في طوكيو لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أنّ الولايات المتّحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وقال ترامب: "لطالما كان لديّ حبّ كبير واحترام عميق لليابان. أريد أن أؤكّد لكم أنّ هذه ستكون علاقة مميزة نحن حليف على أعلى مستوى".

من جهتها، أكدت تاكايشي، أنها تريد عصرا ذهبيا جديدا للعلاقات اليابانية-الأمريكية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين.

وأفادت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر حكومية، أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تستعد لترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وأشارت إلى أنها تقوم بالترتيبات اللازمة لإبلاغه بنواياها، قائلة إن اتفاق الشرق الأوسط إنجاز تاريخي غير مسبوق، لافتة إلى أنها أقدر بشدة التزامكم بالسلام والاستقرار العالميين.